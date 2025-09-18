La madre de familia relató el dramático momento en que su hija de 17 años fue atacada con un estilete por su compañera de curso. La agresión, que le provocó heridas en el cuello, el brazo y la cabeza, ocurrió en una unidad educativa de la comunidad Tajibos, en el municipio de Cotoca. La víctima se encuentra internada, recuperándose de las lesiones.

La madre, quien pasó toda la noche en el hospital con su hija, brindó un emotivo testimonio y destacó la valentía de la joven. Según la madre, su hija le contó que "solamente sentí el ataque de atrás, sentí la cortada". Un compañero, al percatarse de lo que sucedía, reaccionó de inmediato y empujó a la agresora, lo que evitó que la primera herida, en el cuello, fuera más profunda.

La defensa instintiva que le salvó la vida

El relato de la madre arroja luz sobre cómo la joven se defendió instintivamente durante el ataque. "La herida del cuello fue porque le atacó directamente ahí, las otras son porque ella intentó protegerse", explicó la mamá. La segunda agresión fue dirigida a la cabeza, pero la víctima logró poner el brazo en el medio, lo que le causó una herida en la extremidad.

“Mi hija, gracias a Dios, ya pasó la noche, está con calmantes. Estará dos días en observación”, comentó la madre, visiblemente afectada. Aunque su hija se encuentra estable, la madre no puede evitar pensar en lo peor. “Mi pedido es que se haga justicia, porque hoy estoy en una sala, pero podría estar recogiendo a mi hija de la morgue. Pudo haber sido peor”, afirmó.

La agresora, de la misma edad, es ahora investigada por la Policía de Cotoca y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La madre de la víctima manifestó su sorpresa ante el suceso, ya que las jóvenes eran amigas desde la infancia, además la agresora es prima del padre de la víctima. "Son amigas, son compañeras de colegio, del mismo curso desde que están en kínder. Nunca han tenido problemas", declaró la madre. El tío de la víctima también expresó su consternación: “Entré a la sala y la vi con sangre”.

La familia de la víctima aún no ha tenido contacto con los padres de la agresora, quienes también se encuentran en dependencias policiales prestando declaraciones. El caso continúa en investigación para esclarecer los motivos detrás de este ataque.

