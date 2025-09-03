Ministro de hidrocarburos declara en la fiscalía por el caso Botrading

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, se presentó este miércoles en instalaciones de la Fiscalía de La Paz para brindar su declaración informativa dentro del proceso que se investiga por el denominado 'caso Botrading'.

La autoridad acudió al piso 4 de la Fiscalía Anticorrupción, en calidad de testigo, en el marco de las indagaciones que buscan esclarecer presuntas irregularidades vinculadas a contratos y operaciones relacionadas con dicha empresa.

Noticia en desarrollo…

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play