TEMAS DE HOY:
robo casa Marcelo Freitas da Silva Vehículo robado

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Ministro de hidrocarburos declara en la fiscalía por el caso Botrading

La autoridad acudió a la Fiscalía Anticorrupción, en calidad de testigo, en el marco de las indagaciones del caso Botrading. 

Hans Franco

03/09/2025 13:13

Foto: Momento en que el ministro de hidrocarburos ingresa a la Fiscalía de La Paz
La Paz

Escuchar esta nota

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, se presentó este miércoles en instalaciones de la Fiscalía de La Paz para brindar su declaración informativa dentro del proceso que se investiga por el denominado 'caso Botrading'.

La autoridad acudió al piso 4 de la Fiscalía Anticorrupción, en calidad de testigo, en el marco de las indagaciones que buscan esclarecer presuntas irregularidades vinculadas a contratos y operaciones relacionadas con dicha empresa.

Noticia en desarrollo…

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD