Ministro Oviedo revela que recibió despacho sin documentación ni conexión a internet

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, denunció este martes el estado crítico en el que encontró la institución tras asumir sus funciones, señalando la falta de documentación, equipos y conectividad, lo que afirmó refleja una profunda desinstitucionalización que afectó el funcionamiento del Ministerio.

“No hemos encontrado documentación ni conexión a internet. Es realmente lamentable esto, porque cuando decimos que se ha desinstitucionalizado, nos referimos justamente a situaciones como esta. No dejan una continuidad, pero lo que no se puede hacer cuando uno se va es destruir y no dejar nada”, manifestó Oviedo.

El titular de Gobierno explicó que al asumir el despacho no contaba siquiera con una computadora funcional en su escritorio, y que no fue posible establecer comunicación con la secretaría ni con otras unidades administrativas, lo que obstaculiza el inicio de la gestión.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno de recuperar la institucionalidad y la transparencia en todos los niveles del Estado.

Mira la programación en Red Uno Play