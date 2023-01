Nevados se derriten y advierten con una crisis de agua

La Paz

El viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera, informó que se reunió de manera conjunta con el montañista Bernardo Guarachi, el científico Edwin Portugal y el investigador Edson Ramírez especialista en materia de glaciales y nevados, para verificar las capacidades de recarga de agua.

Señaló que se habría evidenciado que, efectivamente existe el deshiele de glaciares, por lo que pidió a las autoridades tanto municipales y departamentales, crear políticas, para evitar una crisis de agua.

“Recomendar a los municipios que adopten las medidas y las políticas de ahorro y reutilización del agua. Va a ser lo más importante, porque si los municipios no se mueven, las gobernaciones no se mueven, el Gobierno central no se moviese, prácticamente de la crisis el agua sería inminente”, manifestó Herrera.