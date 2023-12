"Nos inundamos": Vecinos bloquean el paso de la línea verde del Tren Metropolitano

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este lunes 11 de diciembre vecinos de la avenida Arquímedes decidieron bloquear la vía por donde realiza su paso el Tren Metropolitano, la línea verde, indicando que en la zona se han reportado inundaciones en más de 30 viviendas.

Los movilizados son vecinos de la calle Severo Ochoa y Arquímedes, quienes aseguran que las inundaciones se produjeron por la falta de trabajos de limpieza de la Operadora del Tren Metropolitano de Cochabamba – Mi Tren.

“Estamos muy indignados, no realizaron los trabajos correspondientes. Luego nos instalaron unas bombas, la verdad con eso estábamos tranquilos, tanto que retiramos los adoquines y sacos, confiamos en su palabra. Las bombas han dejado de funcionar a las 2:00 de la mañana y nadie nos contesta”, dio a conocer una de las vecinas.

Los vecinos indicaron que los funcionarios no cumplieron con la limpieza del canal que atraviesa toda la zona, y cuando ocurrió la inundación no pudieron revisar las bombas que dejaron de funcionar porque no tenían las llaves.

En medio de la molestia y la afectación, se vivió un corte de luz y las OTB’s con afectaciones son Sergio Almaráz, Pampa Grande, y Eduardo Freire, próximas a la Chimba. De esta forma el Tren Metropolitano de la Línea Verde que tiene como destino Vinto, fue bloqueada.

“El agua se ha entrado todo se ha inundado, hemos trabajado desde la madrugada (…)”, dijo una de las afectadas. “Pedimos ayuda de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) o de la Alcaldía”, indicó otro vecino.