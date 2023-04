Nuevo caso de secuestro express: Fue abordada en un vehículo y obligada a retirar dinero de cajeros

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Después de que saliera a la luz el caso de una mujer que fue víctima de un secuestro express y que fue obligada durante dos horas a retirar dinero de cajeros automáticos en Santa Cruz, ha surgido un nuevo caso de otra mujer que también sufrió el robo de una importante suma de dinero utilizando la misma modalidad.

Este lunes, una mujer de 53 años informó que en el año 2022 también fue víctima de secuestradores express que le sustrajeron una suma de dinero mayor a los 2000 bolivianos.

Ella relató que una persona se le acercó para ofrecerle compartir un taxi con dirección a la parada de trufis a Satélite Norte. “Apareció un coche blanco y también una señora que me acusaba de que había levantado su dinero. Yo me di cuenta que me iban robar”.

La mujer dijo que la llevaron a dos cajeros automáticos y les entregó 2.700 bolivianos. Ella ya presentó la denuncia ante las autoridades policiales y espera que se pueda dar con el paradero de los autores de este robo agravado.

El caso que descubrió esta nueva modalidad de robo se dio el pasado 17 de abril, cuando una joven madre de 22 años y su hijo de 4 fueron obligadas a abordar un motorizado y la llevaron por diferentes cajeros automáticos y hasta una entidad financiera para que retire 7000 bolivianos que tenía en su cuenta bancaria.

La víctima relató que no tuvo otra opción más que retirar el dinero ya que la amenazaron con llevarse a su hijo. De igual manera, reveló que el dinero era de su madre.