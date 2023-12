Órgano Judicial asegura que la Asamblea Legislativa no tiene la facultad de designar magistrados

La Paz, Bolivia

Este 31 de diciembre finaliza el mandato de los magistrados del Órgano Judicial, además no se concretaron las elecciones judiciales que debían ser este año. En ese sentido, desde la Asamblea Legislativa se barajan propuestas para designar magistrados de forma interina.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres Echalar, aseguró que es "inconstitucional" porque el Legislativo no puede elegir a las autoridades de altos cargos del sistema de justicia.

"Tiene que ser resuelto este tema. No puede generarse inicialmente un vacío de poder, no puede haber una vacancia en los altos tribunales del Estado Plurinacional por efectos de la propia Constitución Política del Estado, artículo 7; la soberanía reside en el pueblo y este pueblo delega a los diferentes órganos del estado, las atribuciones y funciones que tienen que cumplir", indicó Torres en entrevista con Que No Me Pierda.