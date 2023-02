Cochabamba, Bolivia

El ingreso del Kínder Petrona Navia fue tapiado por padres de familia y maestros que denuncian maltrato a los niños y acoso laboral a las educadoras. Exigen la destitución de la directora por estos hechos. Además, iniciaron una huelga de hambre en puertas de la Dirección Departamental de Educación (DDE). La directora asegura que las responsables del maltrato a los menores son las profesoras.

"La señora es una persona muy atrevida y muy déspota. Estamos sufriendo un acoso laboral, acoso psicológico, no sólo las maestras, (también) a los padres de familia y a los niños incluso. Nos están llegando denuncias por parte de ella a nuestra persona; nos está denunciando a todos los maestros. Entonces, nosotros ya nos hemos levantado por tanto acoso, porque ella nos maltrata psicológicamente, nos insulta. Pasamos por su lado y nos está insultando. Ella sabe que este es un kínder de prestigio donde hay más alumnado y ¿Qué está haciendo ella? Entran los padres de familia a inscribirse y les dice; 'no les meten a este kínder'. Nos ha estado atropellando todo este tiempo", aseveró Malena Toledo, representantes de maestros.

Por eso, piden su destitución del cargo y realizan la huelga de hambre con 9 profesoras y 3 auxiliares.

En respuesta, la directora aludida dijo que todas las acusaciones son falsas.

"Totalmente mentira. Todo lo que me acusan es falso. El problema ha comenzado porque ha habido maltrato psicológico a los niños el año pasado. Ha habido muchas denuncias de padres de familia que algunas profesoras no han desarrollado pedagógicamente conforme a lo que se tiene que hacer. Estos maltratos viene de parte de la profesora Malena, ha habido maltrato psicológico en su curso y también se ha denunciado a la Defensoría de la Niñez, que ojalá tome parte", afirmó Sonia Rivera, directora del kínder.

Comentó que para este año solicitó que en el POA se incluya la dotación de cámaras de seguridad.

"No tengo contacto, no me permiten, solo las profesoras pueden hablar con los padres de familia. No escuchan mi voz. Todo es falso. Que hagan la denuncia, que se compruebe. Hay psicólogos también que pueden decir que ellas están mintiendo. Aquí, las únicas que hacen maltrato psicológico a los niños son estas profesoras, Malena, Lourdes Camacho y Mayra Mejía. Hay denuncias de padres de familia y hay denuncias en la Defensoría desde el año pasado", añadió Rivera.