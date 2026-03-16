TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Accidente de Tránstio Captura de Sebastián Marset

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Paola Cronembold propone trasladar el Zoológico Municipal

La candidata de NGP propuso digitalizar las fichas médicas, impulsar la construcción del Parque industrial en el D-15 y trasladar el Zoológico.

Red Uno de Bolivia

15/03/2026 21:18

Escuchar esta nota

La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP), Paola Cronembold, participa este domingo en el debate entre postulantes al gobierno municipal cruceño, en el marco de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

Cronembold forma parte del primer bloque del debate, junto a otros cinco aspirantes a la Alcaldía, en un espacio en el que se abordarán temas relacionados con desarrollo humano, gestión municipal, economía local, movilidad urbana y sostenibilidad de la ciudad.

Durante su presentación, la candidata dijo que su plan de Gobierno denominada ‘Fabricamos Futuro’ pensado en generación de empleos y se estructura en dos ejes.

El primero tiene que ver con la salud, educación, medioambiente, basura y el bienestar de los niños. El segundo eje, dijo que se basa en tres megaproyectos, la recuperación de la Laguna Esperanza en el D-14, la construcción del Parque Industrial en el D-15 y el traslado del Zoológico Municipal.  

Nosotros queremos cambiar esta situación, Santa Cruz y los barrios alejados sufren de carencias, en la salud nuestros 68 centros están abandonados, no hay medicamentos, es lamentable esta situación y teneos propuestas, vamos a digitalizar las fichas médicas”, dijo.

El evento organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), tiene el objetivo de que la población conozca las propuestas y planes de gobierno de los candidatos que buscan dirigir la administración municipal de la capital cruceña.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate tse candidatos a alcaldía de la paz

22:30

Debate tse candidatos a alcaldía de la paz

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate tse candidatos a alcaldía de la paz

22:30

Debate tse candidatos a alcaldía de la paz

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD