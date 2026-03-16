Paola Cronembold propone trasladar el Zoológico Municipal

La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP), Paola Cronembold, participa este domingo en el debate entre postulantes al gobierno municipal cruceño, en el marco de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

Cronembold forma parte del primer bloque del debate, junto a otros cinco aspirantes a la Alcaldía, en un espacio en el que se abordarán temas relacionados con desarrollo humano, gestión municipal, economía local, movilidad urbana y sostenibilidad de la ciudad.

Durante su presentación, la candidata dijo que su plan de Gobierno denominada ‘Fabricamos Futuro’ pensado en generación de empleos y se estructura en dos ejes.

El primero tiene que ver con la salud, educación, medioambiente, basura y el bienestar de los niños. El segundo eje, dijo que se basa en tres megaproyectos, la recuperación de la Laguna Esperanza en el D-14, la construcción del Parque Industrial en el D-15 y el traslado del Zoológico Municipal.

“Nosotros queremos cambiar esta situación, Santa Cruz y los barrios alejados sufren de carencias, en la salud nuestros 68 centros están abandonados, no hay medicamentos, es lamentable esta situación y teneos propuestas, vamos a digitalizar las fichas médicas”, dijo.

El evento organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), tiene el objetivo de que la población conozca las propuestas y planes de gobierno de los candidatos que buscan dirigir la administración municipal de la capital cruceña.

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