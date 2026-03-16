¿Qué respondió Paola Cronembold por su plan de Gobierno de 5 páginas?

La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP), Paola Cronembold, participó en la ronda de preguntas, réplicas y dúplicas durante el debate entre postulantes al gobierno municipal cruceño, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.

La intervención de la candidata se dio en el marco de la dinámica establecida para el encuentro, en la que los aspirantes no solo exponen sus propuestas, sino que también tienen la posibilidad de formular consultas a sus contrincantes y responder a cuestionamientos planteados por otros participantes.

El candidato por FE, Soo Hyun Chung, le consultó sobre su propuesta para mejorar el sistema de salud en la ciudad de Santa Cruz.

Cronembold dijo que primero deben realizar una restructuración de los recursos designados al pago de los médicos, sabe que el 30% del presupuesto de la Alcaldía está destinado a este sector y reordenar el plantel administrativo y pagar el sueldo a los médicos a fecha a los médicos ‘trabajo hecho, trabajo pagado’.

Por su parte, Félix Oros, candidato a alcalde por el MTS, en el eje temático de la educación le preguntó si tiene el dato de cuántas unidades educativas y cuántos estudiantes tiene la capital del departamento cruceño.

“Estamos bordeando, había 265 unidades educativas creo que tenemos, se tenían que crear 465, pero hasta ahora eso no es una realidad, tenemos que trabajar en las infraestructuras”, respondió Cronembold.

Sin embargo, durante la réplica, Félix Oros le recordó a la candidata Cronembold que en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra existen 514 unidades educativas y no 265 como ella señaló.

Durante la ronda de consultas, el aspirante al sillón municipal por Vos, Manuel Saavedra, le consultó sobre el su plan de gobierno y le pidió que le explique como en cinco páginas y media de su plan de gobierno plantea las soluciones que la ciudad de Santa Cruz necesita.

La candidata de NGP dijo que el plan no responde a una falta de responsabilidad para armar el plan de gobierno, sino porque fueron habilitados como candidatos a medio camino y le consultó a Saavedra cuántas leyes municipales propuso cuando ejerció como concejal municipal.

El debate forma parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, en las que la ciudadanía elegirá a las nuevas autoridades municipales. El evento reúne a 12 candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, quienes fueron distribuidos en dos bloques para garantizar una participación equitativa durante la jornada.

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