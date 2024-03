Pareja casi es linchada: Intentaron asesinar a su vecino arrojándole piedras

Cochabamba, Bolivia

La noche de este domingo 3 de marzo, vecinos de la OTB “Barrio Japón” en Villa Israel zona sur de la ciudad, capturaron a una pareja que intentó quitarle la vida a uno de los vecinos, haciendo el uso de piedras.

La víctima aseguró que estas personas se mudaron recientemente al barrio, en la vivienda del agredido se pudo evidenciar vidrios rotos, piedras en las habitaciones y varias gallinas muertas. De acuerdo a los relatos esta pareja ya habría atemorizado a los vecinos desde hace meses atrás.

“Esta pareja viven en el barrio recién medio año, ellos aprovecharon que yo vivo solo, entraron a mi casa y me arrojaron con piedras, me dejaron desmayado. Gritaba ¡Auxilio!, sobreviví gracias a mi vecino, esta es la tercera vez que me arrojan con piedras”, indicó el hombre que fue brutalmente agredido con piedras.