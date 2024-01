¡Pensaron que estaba dormida! Mujer falleció dentro de un minibús

La Paz, Bolivia

Una mujer de 53 años tomó un minibús de servicio público en la zona de Villa Fátima en la ciudad de La Paz, pero nadie imaginó el fatal desenlace que tendría.

Estaba sentada detrás del asiento del conductor, llevaba en manos su teléfono celular y subió junto con un taque de coca, además había sostenido una pequeña conversación con el conductor.

“La señora ha subido de Adepcoca, normal, yo me di cuenta aquí en la Ballivián, la señora se veía mal, yo le dije que ha pasado seño y ya no me respondió”, cuenta con total asombro el chofer del minibús.