"¡Pensé que caímos al barranco!": Flota impactó contra una camioneta, no respetó semáforo

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La noche de este jueves 18 de mayo se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 20 de la carretera al oriente del país, donde una camioneta y un bus de transporte interdepartamental "Urus", colisionaron de manera frontal, a la altura del municipio de Sacaba.

Los ocupantes de la camioneta resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia hasta un centro de salud cercado, para que reciban la atención médica correspondiente. Los daños materiales en ambos motorizados son de consideración, terminaron con la parte frontal totalmente afectada. Personal de la Unidad de Tránsito de Sacaba llegó hasta el lugar para iniciar con las investigaciones del hecho, los pasajeros de la flota resultaron ilesos.

Flota impactó contra una camioneta, no respetó semáforo. Foto: Red Uno

"Yo estaba por dormir, me encontraba en mi asiento. De acuerdo a los otros pasajeros la flota no respetó un semáforo rojo y chocó con la camioneta, que está destrozada. El susto fue para nosotros los pasajeros, yo vine a visitar a mi hijo. Los pasajeros están atemorizados, más bien los pasajeros que estaban adelante no salieron volando", relató un pasajero del bus "Urus".

Los viajeros reaccionaron molestos porque pasaron el 'susto' de sus vidas, indicaron que la flota salió con retraso de la Terminal de Buses, el pasaje era para las 20:45 pero partieron a la capital oriental a las 22:30, luego del terrible accidente tuvieron que esperar el arribo de otro bus para continuar con su viaje a Santa Cruz.

Cargando...

"Soy el pasajero 38 y me llevé el susto de la vida, me estoy yendo asustado. Sentí el impacto cuando quería pestañar, ahora estamos en plena carretera, esperando otra flota para retornar a Santa Cruz. Gracias a Dios todos estamos ilesos, no hubo muertos. Pasó por la imprudencia del conductor (...) Estábamos para dormir, cuando de repente sentimos que golpe, pensé que caímos a un barranco", contó el viajero.