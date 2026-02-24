Penthouse de Rafal Arce es secuestrado y pasa a la administración de Dircabi

El penthouse de Rafael Arce Mosqueira, valuado en casi medio millón de dólares, fue secuestrado por el Ministerio Público y lo entregó a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), así lo comunicó este martes el fiscal David Torrez.

El inmueble del hijo del expresidente Luis Arce Catacora está ubicado en un condominio de la zona de Obrajes en La Paz quedó secuestrado en un hecho que investiga el Ministerio Público por legitimación de ganancias ilícitas.

“Se han podido identificar elementos indiciarios respecto a la adquisición, que ha tenido este ciudadano, de este inmueble valuado en cerca de medio millón de dólares, a partir de estos elementos se ha realizado el secuestro para posteriormente realizar la entrega a Dircabi”, informó Torrez.

La autoridad recordó que el hijo del presidente Luis Arce Catacora cuenta con varios procesos penales por presuntas irregularidades de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Rafael Arce ya ha sido imputado en los casos del predio Adán y Eva, que habría adquirido irregularmente, y de enriquecimiento ilícito, sin embargo, no ha sido habido por las autoridades.

Cabe recordar que la Fiscalía activó el sello rojo de Interpol en contra de Rafael Arce Mosqueira, quien ahora ya tiene alerta de detención en los países donde opera al organismo policial internacional.

