Piden ampliar la investigación por la desaparición de Valeria a la familia del acusado

Cochabamba, Bolivia

Luego de la audiencia del principal sospechoso de la desaparición de Valeria Mercado, su expareja José Luis Almanza, la familia de la joven pide ampliar la investigación a los padres del acusado, pues sospechan que serían cómplices del hecho.

"Tiene que ampliarse la investigación hacia su familia, sus padres, van a responder por mi hermana, no vamos a parar. Esto nos está dando más fuerzas para seguir. Que sepa Luis Almanza que no tendrá una noche de descanso", advirtió la familiar de Valeria. "La familia de él sabe ¿Por qué no declaran? Hemos pedido la ampliación, ellos tienen que saber dónde está", agregó.