Policía desarticula depósito de marihuana tras balacera en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) intervino un domicilio en la Pampa de la Isla tras un enfrentamiento entre vecinos que derivó en una balacera. En el lugar se logró secuestrar 81 paquetes de marihuana distribuidos en cinco bolsas de yute y la detención de cuatro personas, informó el Comandante Departamental de la Policía, Jhenky Gómez.

Según explicó el Comandante Gómez, el incidente comenzó alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando un ciudadano de nacionalidad brasileña realizó disparos en un conflicto con vecinos.

“Se encontraron tres vainas y dos proyectiles calibre 9 mm en el lugar. Tras el hecho, el sujeto se retiró en su vehículo acompañado de una mujer”, detalló.

Ante la alarma de los vecinos, la policía desplegó siete patrullas para rastrear al sospechoso, identificando posteriormente su domicilio. Tras ingresar al inmueble, fueron aprehendidas cuatro personas —dos hombres y dos mujeres—, siendo los varones hermanos.

“La sustancia incautada fue sometida a prueba de campo por la Felcn, arrojando resultado positivo para marihuana. El caso se encuentra en proceso de investigación”, señaló Gómez.

Respecto al ciudadano brasileño, el Comandante indicó que se encuentra en proceso de investigación y que se han activado todos los mecanismos de inteligencia para su ubicación y aprehensión. La mujer que lo acompañaba también está identificada y se investiga su posible vinculación con el tráfico de drogas en la ciudad.

El operativo no dejó heridos, y se presume que la sustancia incautada estaba destinada al acopio y posterior traslado a otros puntos de distribución.

“Se logró desarticular un punto de acopio de sustancias controladas, aparentemente manejado por un grupo dedicado al tráfico”, concluyó el Comandante Gómez.

