¿Por qué no se realiza el 'bombardeo' de nubes en Cochabamba? ¿Qué se necesita?

Cochabamba, Bolivia

La sequía que vive el departamento de Cochabamba se ha convertido en un gran problema que afecta municipios y un gran número de comunidades a los que les urge registrar precipitaciones para evitar afectaciones en el sector agropecuario. En este sentido y para prevenir un escenario desfavorable, las autoridades departamentales anunciaron la denominada ‘siembra o bombardeo de nubes’.

Se trata de una técnica a la que se recurre para provocar lluvias, pero debe cumplir ciertas características para que pueda ser efectiva. Para esto se requiere la formación de cumulonimbus o cumulonimbos, que son nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatoria.

"Se debe tener nubes de desarrollo vertical, estas tienen ciertas características como la cumulonimbus, no son planas tienen una altura determinada, que tienen gotas de agua con diámetro mayor a los 0,2 milímetros (...) El 15 de octubre (fecha fijada para el bombardeo de nubes) no se tuvo nubosidad, ni en Valle Alto o Central (...) El Valle Alto es la zona de piloto de estudio y no hubo nubosidad, ni siquiera se tuvo las nubes inadecuadas. Tenemos que esperar las nubes ideales, para tener los resultados adecuados", remarcó el responsable del Senamhi en Cochabamba, Erick Sosa.