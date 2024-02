“Por robarme el celular”: Taxista arrastró a su pasajera, quien tenía a su hijo en brazos

Santa Cruz, Bolivia

En la zona del Bateón en Santa Cruz, una mujer con su hijo en brazos resultó herida después de que un taxista la arrastrara por más de 4 metros en un intento de robo de su celular. Según el relato de la víctima, todo comenzó cuando accidentalmente dejó caer su teléfono dentro del vehículo. Al pedir al conductor que revisara el asiento trasero, este negó tener el dispositivo, pero la mujer pronto descubrió que estaba allí.

“Le dije al taxista al bajar que mi celular se cayó en la parte de atrás donde íbamos, él me dijo que no había, le pedí que por favor lo buscará que está ahí, baje cerré la puerta, él se hacia el que buscaba el celular, pero no se movía de su asiento ni nada, solo me decía que no había nada”, relató la víctima.