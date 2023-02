Por varias horas, una mujer quedó atrapada en su vehículo en medio de un desnivel inundado

Cochabamba, Bolivia

Una mujer quedó atrapada por varias horas en su vehículo en un paso a desnivel totalmente inundado en la final Ayacucho. Un uniformado encabezó el rescate y logró sacarla en brazos.

Inicialmente, un hombre se acercó al vehículo tratando de ayudarla. Minutos después, arribó el rescatista, quien conversó con la mujer y luego la rescató.

"Queríamos romper el vidrio, pero, gracias a Dios, la puerta se pudo abrir y pudimos rescatar a la señora. Si iba a estar una hora más, hipotermia o algo más porque es persona mayor. Ella estaba de pie y no notaba; la hipotermia no se nota al principio, pero se va sintiendo adormecimiento, sueño. Afortunadamente llegamos a tiempo", explicó el rescatista.

Varias personas ayudaron en el rescate de la mujer. Reclamaron que antes, transeúntes solo miraban el auto hundirse sin inmutarse ante la desgracia de la señora.

La mujer señaló que no se percató del nivel del agua. Contó que su auto se apagó cuando intentaba cruzar y el agua ingresó al motorizado dañando el sistema eléctrico. En ese momento, ya no supo qué hacer.

"Estaba pasando. No había nadie. (Luego), no podía ni abrir ventanas, nada. He visto, pero pensé que era bajito como siempre se inunda. No pensé que iba a ser tan profundo. De repente nomás se ha parado el auto y (el agua) me ha empezado a arrastrar, se ha quedado y detenido", explicó la víctima.