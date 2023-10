La Paz

Darío Gareca Cardozo, funcionario del Ministerio de Gobierno, presentó un audio en el que se escucha la supuesta voz de Andrónico Rodríguez, en el que se refiere a Evo Morales, quien supuestamente le dio órdenes de perjudicar al presidente, Luis Arce Catacora.

“Me pidió sacar la mierd.. al Lucho, me pidió dilatar el Presupuesto General del Estado, hermano imagínate eso, si eso (el PGE) no se aprueba el Estado no funciona, el aparato país se va al c... yo tengo como 16 instrucciones del Evo que no he hecho caso”, se escucha en el audio con la supuesta voz de Andrónico Rodríguez.