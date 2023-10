Procurador no descarta abrir procesos en contra de Wilfredo Chávez

Cargando...

La Paz, Bolivia

En su primer mes de gestión, César Adalid Siles, el nuevo Procurador General del Estado de Bolivia, ha presentado un informe de diagnóstico y un plan estratégico institucional que revelan importantes desafíos y reformas al interior de la Procuraduría. “Hemos encontrado una Procuraduría bastante hermética, bastante cerrada, poco transparente”, informó.

Uno de los aspectos más destacados de su informe es la revelación de que se pagaron 16 millones de dólares a bufetes extranjeros para la defensa del Estado en 10 procesos arbitrales, sin obtener resultados satisfactorios. Estos procesos estaban relacionados tanto con inversiones como con asuntos comerciales.

Como parte de su visión de "bolivianizar" la defensa de los intereses del Estado, Siles tiene la intención de capacitar a abogados internos de la Procuraduría para asumir estas responsabilidades en lugar de depender de bufetes extranjeros.

Siles también señaló que, de los cerca de 90 casos atendidos por la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención, al menos el 30% no requería una intervención o apersonamiento.

Otro desafío importante que Siles enfrenta es la existencia de 111 procesos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Su administración se ha comprometido a trabajar en la resolución de estos casos y a generar cambios significativos en comparación con gestiones anteriores.

Se espera que se realicen auditorías y se emitan informes pertinentes no descartó abrir procesos en contra del exprocurador en caso de detectarse irregularidades. “Mi mandato es generar cambio y resultados de anteriores gestiones, no solo me refiero al doctor Wilfredo Chávez, pero hay cosas que seguramente tienen que revisarse, y se van a hacer las auditorías, se van hacer los informes que correspondan”, anunció.