Renuncia de Wilfredo Chávez: Evistas denuncian "cacería"; para 'renovadores' fue por ineficiencia

Bolivia

La posesión de César Siles como el nuevo Procurador General del Estado, en lugar de Wilfredo Chávez, provocó un 'remezón' al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS).

¿Renunció Wilfredo Chávez o fue obligado? Es la pregunta que respondieron dos parlamentarios, en un debate realizado este miércoles en Que No Me Pierda.

Para Daniel Rojas, diputado del MAS del ala "radical", Chávez fue obligado a renunciar con la intención de mostrar ineficiencia en su trabajo.

Desde el ala "renovadora", la senadora Ana Maria Castillo, pidió "basarse en la carta presentada" por el propio Chávez, y respetar las decisiones que asume el presidente Luis Arce Catacora.

Rojas declaró que el ex Procurador se mantenía en constante comunicación con el expresidente Evo Morales, para dar a conocer el trabajo que se realizaba "en favor de país". Declaraciones que fueron cuestionadas por la senadora Castillo.

"Me hace creer que Chávez no trabajaba y estaba en reunión con una sola persona. Un procurador debe velar por el Estado y no por una sola persona, o un solo sector. Ahí podemos ver el poco compromiso que tenía", respondió Castillo.