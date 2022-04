Profesoras se denuncian mutuamente por acoso laboral en una unidad educativa

Cochabamba, Bolivia

En la Unidad Educativa 27 de Mayo, un conflicto entre profesores ha generado fuertes denuncias de acoso laboral.

Así, este martes por la noche, una comisión de la Federación de Maestros Urbanos llegó al lugar para intentar encontrar una solución a la problemática.

"Hay tres colegas que han sido denunciadas por acosar al conjunto de los docentes. Les sacan foto, les filman y eso creo que emiten en otros medios para que la gente se entere que no trabajan o están comiendo o están sirviéndose un refresco. Los colegas se sienten muy acosados y perseguidos porque no pueden ni respirar, ni siquiera trajinar por el patio", comentó la representante de la Federación.

Según la denuncia, la situación ha repercutido en toda la unidad educativa, pues trascendió a los estudiantes y se ha generado un clima institucional "muy hostil y difícil de poder controlar".

En ese sentido, la Federación pide a las autoridades que den solución porque hasta el momento no tienen respuesta. Las acusaciones datan de hace más de tres años.

"Tienen un conflicto interno muy vergonzoso, que no ha podido solucionar ninguna autoridad, ni nadie. Nos han derivado a un determinado distrito, luego a la Departamental, otra vez al distrito. En realidad, no hay salida salomónica. Hasta ahora han sostenido la misma versión de que no se les puede cambiar, pero ya está de buen tamaño. A nosotros hasta nos da vergüenza venir porque las cosas se van empeorando y no hay solución", agregó la representante.