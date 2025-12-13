TEMAS DE HOY:
Puente Ichoa colapsa en Cochabamba: comunarios comparten impactantes videos

El puente Ichoa, ubicado en el municipio de Entre Ríos, colapsó este sábado. El tráfico vehicular se ve afectado y comunarios compartieron videos del incidente en redes sociales.

13/12/2025 16:08

Cochabamba, Bolivia

Pasado el mediodía de este sábado, comunarios compartieron en redes sociales imágenes del colapso del puente Ichoa, ubicado en el municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba.

Se trata del puente antiguo sobre la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz. Según los relatos de los vecinos, su caída generó congestión en el puente nuevo, que se convirtió en la única vía para transitar, provocando demoras importantes para los vehículos.

Desde la ABC informaron que el incidente no afectó el tránsito normal entre ambas regiones, y señalaron que se trató del colapso de tres vanos en la estructura del Puente Ichóa antiguo, una infraestructura con más de 35 años de servicio.

Las evaluaciones preliminares de la Gerencia Regional de Cochabamba indican que el incidente fue provocado por una falla en las fundaciones debido a la socavación generada por el caudal del río.

Más noticias
