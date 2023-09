Potosí, Bolivia

Durante la tarde de este lunes, por 8 votos contra 3, la concejala del Movimiento Cívico Popular (MCP) Lesly Flores fue elegida como alcaldesa interina de Potosí.

Aunque el tiempo que dura el interinato es de 15 días; tiempo fijado de detención preventiva para el titular Jhonny Llally; Flores asume el cargo mientras dure la ausencia del alcalde.

Tras haber obtenido la victoria, Flores denunció que un grupo de funcionarios intentó amedrentarla, indicando que su designación formó parte de un acuerdo con la oposición.

“Me han hecho a un lado, pero yo soy del MCP, siempre he estado con mi directiva, y estoy uy agradecida con todos mis concejales porque he ganado con mayoría de votos, (…) yo no tengo ningún acuerdo, ellos han visto que he trabajado”, dijo Flores a los medios de comunicación, añadiendo que habría sido amedrentada en su domicilio.