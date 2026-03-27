René Yahuasi, el candidato de 33 años que busca renovar la Gobernación de La Paz

Con 33 años de edad, René Yahuasi Calamani se posiciona como el candidato más joven en la historia reciente que aspira a la silla departamental de La Paz. Tras consolidar su paso al balotaje por Nueva Generación Patriótica (NGP), el abogado y exconscripto del Regimiento Ayacucho de Achacachi asegura que su postulación nace de la necesidad de un cambio generacional real.

Crítica a la política tradicional

Yahuasi fue enfático al señalar que los liderazgos actuales han defraudado a la juventud paceña. "Los políticos tradicionales, cuando llegan al poder, lastimosamente utilizan a los jóvenes como escalera política y la verdad incluso los queman", afirmó, explicando que su decisión de entrar en la arena electoral busca romper con ese ciclo.

Ante los cuestionamientos sobre su trayectoria, el candidato fue tajante: "Muchos se preguntan por la experiencia; no tenemos experiencia en robar, pero capacidad para manejar un departamento, sí".

Balance de la gestión de Santos Quispe

Al evaluar el desempeño del gobernador saliente, Yahuasi no ahorró críticas, especialmente sobre los escándalos en el despacho departamental. "Su gestión fue regular. No se ha destacado (...) se involucró en cosas que no debería, como el tema de lo que ha vivido en su despacho; eso ha sido un hecho preocupante", señaló, comparando el liderazgo de Quispe con una "herencia" recibida que no se valora igual que un liderazgo construido desde las bases.

De llegar a la Gobernación, anunció una fiscalización severa: "Nosotros vamos a hacer una auditoría bien minuciosa del tema de los proyectos, más que todo para ver realmente cómo se administró la plata... si realmente [la venta de ítems] ha pasado, nosotros tenemos que someter a la justicia".

Propuestas: "La Paz Visionaria" y el debate

Su plan de gobierno se enfoca en problemas estructurales a largo plazo, como la crisis hídrica. "Muchos expertos dicen que no habrá agua en un tiempo y esa es la realidad... de repente yo no lo palparé, pero nuestros hijos y sus hijos sí, y precisamente para ellos queremos pelear", sostuvo.

Finalmente, Yahuasi confirmó que estará en el debate: "Si va a haber una convocatoria para el debate, vamos a asistir. Si el compañero Revilla no viene, ya es su problema", sentenció, reafirmando que su campaña en estas tres semanas finales se centrará en propuestas de alcance estratégico para las 20 provincias.

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