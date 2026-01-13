Rescatan a un bebé de 10 meses que vivía en situación de riesgo bajo el puente Huayna Kapac

En un operativo conjunto entre la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y efectivos policiales del PAC, se logró el rescate de un bebé de tan solo 10 meses de edad que se encontraba pernoctando en inmediaciones del puente Huayna Kapac, en la zona central de la ciudad.

El operativo se activó tras recibir denuncias sobre la presencia del infante en compañía de personas en situación de calle. Al llegar al lugar, las autoridades constataron que el entorno representaba un peligro inminente para la salud y la integridad del menor.

"Se ha intervenido juntamente con el PAC al haber constatado que este no es un lugar para que un niño esté; por lo tanto, se considera en situación de riesgo", informó Cynthia Prado, directora de Género Generacional. La funcionaria explicó que la madre del menor vive en situación de calle y enfrenta serios problemas de adicción, factores que agravaban la vulnerabilidad del bebé.

Protección y acogida familiar

Pese a la resistencia inicial, las autoridades lograron dialogar con la progenitora para hacerle comprender el peligro al que estaba expuesto su hijo. Según el reporte oficial, la madre finalmente accedió a la intervención, entendiendo que el entorno social bajo el puente no era apto para la crianza. Como medida de protección inmediata, el bebé fue retirado del lugar y entregado a su familia ampliada, donde debe recibir los cuidados necesarios en un ambiente seguro y estable.

La Defensoría anunció que no dará el caso por cerrado con la entrega del menor. Se realizará un seguimiento riguroso para verificar que la familia de acogida cumpla con los estándares de cuidado y para evaluar la situación de la madre, priorizando siempre el bienestar superior del niño.

