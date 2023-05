Rescataron al joven que fue secuestrado de una discoteca en Shinahota

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Durante la madrugada de este martes 2 de mayo el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a través de sus redes sociales señaló que rescataron a Miguel Arrazola, joven que fue secuestrado en Shinahota y acompañó una foto de la víctima.

La autoridad indicó que se realizaron tareas de inteligencia policial. Miguel fue secuestrado por cinco encapuchados armados el sábado a las 19:30 de la discoteca de su padre. El operativo policial desplegado para atrapar a los captores duró 48 horas.

Juan Carlos A., el padre de Miguel, el joven de 27 años que fue secuestrado grabó la llamada telefónica de los captores de sus hijos, donde una cuantiosa suma de dinero, el hombre pidió escuchar a su hijo para tener pruebas de que estaba con vida.

“No quiero quilombo con la policía, nada. Me has entendido nove? Simplemente ya te he dicho lo que quiero", se escucha a uno de los secuestradores. "Ya, pero yo no tengo plata, se equivocaron de persona amigo, preguntale a mi hijo. Yo apenas sobrevivo y tengo este local", indicaba Juan Carlos. "No sé, eso ya depende de vos. En tus manos está la vida de tu hijo", amenazó el delincuente.

Ante la insistencia del padre de Miguel pudo hablar con su hijo: "Estoy bien, por favor háganle caso a lo que les están diciendo. Estoy asustado, pero estoy bien, colaboren en todo”, es el fragmento de la grabación.

Luego de un operativo de la Policía se logró el rescate del joven que fue secuestrado, así lo anunció el Ministro.

"Se informa al pueblo boliviano que, después de arduos esfuerzos de la #PolicíaBoliviana, el joven Miguel Arrazola -secuestrado hace pocos días en Shinahota por encapuchados que pedían una cuantiosa suma de dinero para su liberación- fue recuperado y puesto en libertad. En estos momentos se encuentra acompañado de personal policial", indicó en su cuenta de Twitter.

El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, informaba anoche que los captores se llevaron a Miguel en un vehículo tipo Noa sin placas, esto de acuerdo al registro de cámaras de seguridad. El joven fue llevado a su domicilio, acompañado de un fuerte resguardo policial.

Este el momento del rescate: