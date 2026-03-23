Resultados en el valle: Manfred Reyes Villa lidera el conteo para la Alcaldía de Cochabamba

Al cierre de la jornada electoral de este domingo 22 de marzo, los resultados rápidos preliminares al 65% del TSE apuntan a que Manfred Reyes Villa ha sido reelecto como Alcalde de Cochabamba.

Con una participación que superó el 85%, la "Llajta" ha enviado un mensaje claro en las urnas.

En el municipio de Cercado, la tendencia muestra una victoria para Manfred Reyes Villa de la agrupación APB-Súmate, quien alcanzaría un 48.3% de los votos válidos.

En una posición expectante se encuentra Carlos Zavaleta, con un 18.3%, marcando una oposición significativa en el futuro Concejo Municipal.

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