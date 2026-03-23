Cochabamba: Leonardo Loza se proclama virtual ganador de la Gobernación, con miras a segunda vuelta

A nivel departamental, la carrera por la silla de la calle Bolívar muestra un escenario reñido para el primer lugar. Los resultados rápidos preliminares del TED al 90% sitúan a:

Leonardo Loza de A-UPP con el 38,5% Sergio Rodríguez de APB-Súmate con 24,4%

Dato Clave: Si ninguno de los candidatos a la Gobernación logra superar el 50% de los votos válidos, o el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, Cochabamba se encamina a una segunda vuelta electoral programada para el próximo mes.

La jornada estuvo marcada por una asistencia masiva, aunque no exenta de incidentes menores relacionados con el cierre de mesas antes de tiempo en algunos recintos urbanos. El TED Cochabamba ha pedido paciencia a la población mientras el cómputo oficial avanza durante la madrugada.

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