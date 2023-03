Roban Bs 8 mil al padre de un bebé con dengue internado en el Hospital de Niños

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Robaron 8 mil bolivianos al padre de Axer Thiago Mamani de 11 meses, un bebé con dengue, internado en el Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez de Santa Cruz, el dinero provenía de la ayuda que estuvo recibiendo para los gastos médicos de su hijo, aseguró que fue drogado y quedó dormido.

“Una persona se acercó, me invitó refresquito tome y no me acuerdo de nada. Tenía en mi bolsillo Bs. 5.000 y en mi cuenta había Bs. 3.900, todo, todito se lo llevaron”, relató entre lágrimas Don Alfredo Mamani, padre del menor.

El dinero era para la recuperación de su bebé, quien está luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños por un cuadro de dengue hemorrágico.

“Eso era para los medicamentos de mi pequeño, su fisioterapia y también para pagarle al doctor lo que le debo, no sé qué hacer, todo se lo llevaron”, expresó compungido el afectado.

Según el último informe médico que recibió don Alfredo, su hijo tiene el estómago hinchado y problemas neurológicos a consecuencia de la enfermedad que desde hace varias semanas viene golpeando al departamento cruceño.

Las personas que deseen colaborar al señor Alfredo a costear los medicamentos de Thiago pueden comunicarse al 739 68 251. También pueden trasladarse hasta el Hospital de Niños, donde habilitó una cajita de colaboraciones.

