Robo en pleno mercado: Delincuentes sustrajeron una cartera con Bs 20 mil de una comerciante

Santa Cruz, Bolivia

Un grupo de delincuentes perpetró un robo en plena actividad comercial en el mercado Las Pampitas en Santa Cruz, específicamente en el sector de venta de carne, el pasado martes 6 de febrero. La víctima principal, Yoselyn Ramos, relató cómo uno de los perpetradores la distrajo mientras uno de ellos se apoderaba de su cartera, cargada con una suma considerable de dinero.

“Se llevaron Bs 20 mil, dinero que era para pagar la carne de chancho y plata de un 'pasanacu' que había recibido. Ahora tengo que hablar para ver cómo voy a pagar. Senté la denuncia, pero me dijeron que tengo que presentar más pruebas”, lamentó Ramos, evidenciando las graves consecuencias económicas del robo.

Otra de las víctimas, Mirian Antezana, también compartió su experiencia, indicando que mientras atendía a uno de los hombres que la distraía con una compra simulada, otro individuo se aprovechó de la situación para intentar robar. En este caso, la mujer embarazada que acompañaba al grupo de delincuentes jugó un papel crucial en la maniobra.

“Me hicieron pesar costillas y me lo dejaron, después me hicieron pesar una paleta (brazo) de chancho y una mujer que estaba con esos hombres me dejó Bs 20 y no volvió, al parecer me querían distraer. Eran tres hombres y una mujer”, explicó Antezana, describiendo la estratagema utilizada por los delincuentes.