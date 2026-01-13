Ruta al Occidente liberada: Tráfico vuelve a la normalidad en Parotani tras cinco días de bloqueo

Tras cinco días de aislamiento terrestre, el departamento de Cochabamba recupera su conexión con el occidente del país. El sector del puente Parotani, considerado uno de los puntos más críticos y neurálgicos de las recientes movilizaciones, se encuentra completamente despejado y con tráfico fluido tras la decisión de los manifestantes de levantar las medidas de presión.

Cerca de las 13:00 horas de este lunes, se inició un intenso operativo de limpieza. Personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), con el apoyo de efectivos de la Policía Boliviana, procedió a retirar la gran cantidad de piedras, troncos y promontorios de tierra que obstruían el paso.

Aunque los elementos han sido colocados momentáneamente a los costados de la carretera para permitir el flujo inmediato, se espera que en los próximos días maquinaria pesada realice el retiro definitivo de los escombros de la zona.

A esta hora de la noche, el panorama en la carretera es de intensa actividad. Se registra el paso constante de vehículos livianos y de transporte pesado que aguardaban el desbloqueo, junto a buses interdepartamentales que arriban a Cochabamba procedentes de Oruro y La Paz. Además, transportistas circulan ahora sin dificultades en los tramos críticos de los kilómetros 30 y 40.

La apertura de Parotani marca el fin de una medida que mantuvo a Cochabamba aislada por tierra durante casi una semana. La vía está libre; todos los obstáculos han sido desplazados para que los usuarios no tengan problemas al circular hacia el occidente, según el reporte desde el lugar. Con el despeje de esta ruta estratégica, se espera que el transporte de pasajeros retornen a su ritmo habitual de manera paulatina durante las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play