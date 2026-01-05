Santa Cruz: 3.990 candidatos quedan inhabilitados rumbo a las subnacionales

Este lunes se llevó a cabo una Sala Plena en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, donde se realizó la verificación del cumplimiento de requisitos de los candidatos inscritos rumbo a las elecciones subnacionales.

Según informó el presidente del TED, 1.627 postulantes fueron habilitados, lo que representa el 29% del total, mientras que 3.990 candidatos quedaron inhabilitados, equivalentes al 71%, tras no cumplir con lo establecido en la normativa electoral vigente.

La autoridad electoral precisó que este proceso forma parte del cronograma oficial y busca garantizar transparencia y legalidad en la contienda electoral. Asimismo, anunció que las listas oficiales de candidatos habilitados e inhabilitados serán publicadas el próximo 9 de enero.

“Vamos a coordinar con ellos para que los candidatos a alcaldes y gobernador sean sustituidos con preferencia, considerando que sus fotografías ya están impresas en las papeletas de sufragio”, señaló.

Además, indicó que se continuará la coordinación con el Tribunal Supremo Electoral para incluir debates entre los candidatos a gobernador y alcaldes, priorizando las jurisdicciones con mayor relevancia electoral.

