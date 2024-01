Se abre un frente 'disidente' en Creemos tras posesión de Aguilera como gobernador suplente

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Este viernes, Mario Aguilera fue posesionado como gobernador en suplencia de Santa Cruz, en cumplimiento a una sentencia dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En un breve discurso, durante una posesión que no duró más de cinco minutos, aseguró que "no tiene nada de traidor", y anunció que entre sus primeras tareas realizaría una "auditoría".

Esta posesión de 'un nuevo gobernador' en la región, desencadenó una serie de renuncias irrevocables por parte de varios secretarios y funcionarios de alto rango en el gobierno departamental, siendo Edgar Landívar, exsecretario de Desarrollo Económico, y Efraín Suárez, asesor de gestión, los primeros en presentar sus dimisiones.

Ante esta situación, Aguilera anticipó que "cuando uno renuncia no elude su responsabilidad, ni administrativa, ni penal".

De manera paralela, se pronunció también el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien a través de sus redes sociales expresó su desacuerdo con lo que consideró una "imposición".

“Hoy día la justicia masista cumple su objetivo, impone a su Gobernador, a pesar de la resistencia legal y valiente del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic", señala parte de su pronunciamiento.

GOBERNABILIDAD DE AGUILERA

Al respecto, Omar Rueda, diputado disidente de Creemos, hizo un llamado para dejar que Mario Aguilera, recién posesionado como gobernador interino, pueda hacer gestión; cuestionando además el rechazo que recibió desde su propio partido.

"Mario no es un desconocido. Es un comprometido con Santa Cruz, y la democracia. Él va a pelear porque se recupere la justicia y la democracia", aseguró en entrevista con Que No Me Pierda.

Adelantó que una facción de la Alianza Creemos se abrirá en favor de la fiscalización a la gestión de Aguilera; y fue crítico con los asambleístas de su propio partido, "que no hacen nada por las provincias".

"Zvonko ha decepcionado a Santa Cruz (...). Porque no ha concretado las luchas, ni las políticas públicas que requiere la región", añadió.

Por su parte, Oscar Charles Michel, jefe de la bancada de Creemos, manifestó que la autoridad posesionada gobernará con "quiénes lo aplaudieron".

"Nosotros como Creemos nos regimos bajo nuestro reglamento, y el lineamiento de nuestro líder político Luis Fernando Camacho", afirmó en entrevista con QNMP.

Consultado sobre si la bancada de Creemos será opositora en la Asamblea Departamental, respondió que Aguilera "va a trabajar con las personas que lo apoyaron, y quiénes fueron, los del MAS".

"(Los masistas) Deben estar con dolor de palmas porque aplaudieron más que cuando Evo Morales ganó las elecciones", añadió.