Cochabamba, Bolivia

Este jueves un juez determinó detención preventiva para las dos mujeres acusadas por tentativa de infanticidio, la madre de 19 años y la niñera de 38 años fueron enviadas por 6 meses al penal de “San Sebastián Mujeres”.

Al salir de la audiencia ambas imputadas afirmaron no ser autoras de la agresión al bebé que se debate entre la vida y la muerte en al Hospital del Niño, mientras continúa en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

La policía investiga la brutal agresión a un bebito de tan sólo un año que se encuentra hospitalizado, que presentaba hundimiento de cráneo, TEC grave, entre otras lesiones. Este miércoles fue sometido a una cirugía y permanece en constante monitoreo.

"¡Se echaban la culpa!": Madre y niñera del bebé golpeado dicen ser 'inocentes'. Foto: Red Uno

“Miré yo no le hice a mi hijo nada, además no tengo nada que decir, yo no lo golpeé”, dijo la progenitora, a la consulta de quien agredió al menor respondió: “fue la señora de atrás", remarcó mientras bajaban por las gradas del Palacio de Justicia.

“Yo me fui a trabajar, vendo gelatina y me fui, no llegó el día sábado”, contestó la niñera. “Su hijo de 14 años maltrató a mi bebé”, aseveró la madre del menor. “No lo he golpeado yo, yo me fui a vender gelatina y el bebé me entregó así golpeado, con heridas en su frente”, mientras la otra acusada decía esto a la prensa, se escuchaba decir “eres una mentirosa”, por parte de la progenitora del menor.

Lo cierto es que el infante al momento de ser internado presentaba traumatismo encefalocranealo severo con una hemorragia intracerebral, además de presentar datos sugerentes de maltrato infantil.

Los familiares de la mujer de 38 años aseguraron que la acusada es inocente y tiene cuatro hijos, a los cuales mantiene con su trabajo en la venta de gelatinas.

“Porque la madre le ha dejado al bebé, se ha perdido por días. Si era de un añito, necesita de su madre, mi prima no se ha fijado bien las lesiones que tenía el bebito (…) Ella es madre y padre para sus cuatro hijos, ahora quién los va mantener”, contó la familiar.

La progenitora habría dejado al bebé durante tres días, los familiares de la niñera aseguran que constantemente consume bebidas alcohólicas.

“La chica constantemente consume bebidas alcohólicas, mi hermana cuidó al niño porque tal vez vio a su madre en estado de ebriedad”, argumentó otro familiar.