"¡Se ha escapado!": Arrastraba a su perro por el cuello y causó indignación

La Paz, Bolivia

Un hombre fue duramente criticado en La Paz cuando los vecinos del Arco, por el sector de Primavera, vieron como llevaba a su perro, lo arrastraba por el cuello, el hombre estaba conduciendo una camioneta Toyota roja.

El hecho de maltrato animal generó polémica y repudio en quienes presenciaron el acto, el video fue compartido por RPK Noticias. El dueño conducía su vehículo con una mano y con la otra arrastraba al can.

Todo parece indicar que llevaba un buen trayecto realizando esta ‘desatinada’ maniobra, hasta que fue detenido por los vecinos e increpado por su forma de actuar con su mascota, quien era visiblemente maltratado.

“Subilo al auto, ¿Cómo lo vas a manejar así? Es que le va morder a mi hija, mucho se escapa”, “¿Por qué trajo a su hija?”. A lo que respondió que pasó toda la mañana buscándolo, “toda la mañana estuvo buscando, ahora nadie me va ayudar, apenas le hemos pescado, no sabe salir de la casa”, relató.

El hecho se registró cerca de las 14:00 de la tarde, el propietario del can relató que tiene otro perro, argumentó que el perro maltratado no le hace caso, y que lo compró en 100 bolivianos, por lo tanto, no podría perderlo.

“Aquí tengo dos perros, el otro vuelve y este ya no vuelve (…) Lo he pescado recién, porque cuando salgo se escapa, no le pongo cadena porque casi se ahoga”, relató antes de irse a su domicilio en la calle B.

