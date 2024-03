“Se hacen pasar por pasajeros”; Así operan los jaladores de celulares en El Alto

La Paz, Bolivia

La inseguridad continua presente en diversas regiones del país, tal es el caso de la ciudad de El Alto, en el cruce a Vicha, una zona que permite el acceso vehicular a cuatro zonas estratégicas de la ciudad, como ser Senkata, Viacha, la Ceja y ciudad Satélite.

En esta región, vecinos y pasajeros, denuncian que son víctimas de constantes robos cuando hacen uso del transporte público, pues muchos delincuentes “se hacen pasar por pasajeros” y otros les roban sus pertenencias desde las ventanas.

“Si, suben los pasajeros se hacen a los pasajeros se suben y vuelan, (…) yo no saco el celular y tengo uno pequeñito para contestar llamadas”, dicen algunos de los pasajeros.

El conflictivo tráfico vehicular por la zona, hace que los vehículos del transporte público se acumulen en largas filas, haciendo propicio el momento para que delincuentes aprovechen y cometan sus fechorías.

“Son extranjeros, jalan las cosas, meten la mano y sacan el celular si está hablando la gente, te descuidan y no puedes ni correr, creo que entre 3 o 5 caminan, ya no manejo el celular y coloco cosas encima para que no observen”, dicen otros de los pasajeros.