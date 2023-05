“Se lo notaba preocupado por el trabajo”, dice testimonio de uno de los allegados a Colodro

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La noche de este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, confirmó que la muerte de Carlos Colodro fue un suicidio. Durante la presentación del informe pericial, la autoridad mencionó algunas de las declaraciones que dieron allegados al exinterventor de Fassil.

Estas personas dijeron que Colodro les mencionó que estaba deprimido, además, de que se mostraba preocupado por la presión del trabajo, algo que incluso provocó que baje ocho kilos.

“Noté en las últimas semanas, del trajín diario, que estaba demasiado agotado por el ritmo intenso de trabajo, lo veía también preocupado por los diferentes problemas que se tenía que resolver que eran muy complejos”, dijo Hugo Daniel M. quien trabajaba con la víctima.

En tanto la cónyuge de la víctima indicó en su declaración que: “La única preocupación que tenía Carlos era lo laboral, porque tenía que realizar depósitos de sueldos a cuentas de los funcionarios, él estuvo hablando por teléfono en reiteradas oportunidades, él no tenía problemas familiares”.

Cargando...

“Yo lo vi preocupado, y le sugerí que hable con el director de la ASFI, además me dijo: ¡no sé porque he aceptado este puesto si he tenido una buena carrera, porque me he metido en este problema! Note que dejó de comer, llegando a bajar de peso entre 8 kilos. Recuerdo que había mucha presión laboral, el 22 de mayo de 2023, cuando Carlos estaba sentado con Claudia Corrales, yo entre a su oficina, donde nos mencionó a ambos que se sentía deprimido”, dijo Rodrigo H.

El ministro de Gobierno presentó ante los medios de comunicación las imágenes de las más de 60 cámaras de seguridad que fueron revisadas por la Policía. En ellas se ve al fallecido interventor llegando al edificio, deambulando por el piso 15 e incluso el momento de su muerte a las 20:32.