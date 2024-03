Cochabamba, Bolivia

Los vehículos eléctricos ya tienen unos cuantos años en el mercado, no es raro ver a varias personas adquirir este tipo de transporte, pero ahora ha surgido varias dudas: “¿Es necesario tener licencia? ¿Debo tener SOAT y Placa?

En los últimos años, las motos eléctricas, triciclos y scooters han ganado popularidad como una alternativa más sostenible y económica para moverse por la ciudad. Sin embargo, muchas personas tienen incertidumbre.

¿Qué dice la normativa?

Como regla general, para manejar cualquier tipo de vehículo de dos o cuatro ruedas necesita contar con una Licencia de Conducir. La ley exige que quienes manejan una motocicleta, deben contar con una licencia específica para este tipo de vehículos.

Pero en el departamento hay negocios que promocionan los triciclos, motocicletas y scooters eléctricas indicando que no se requiere tener licencia de conducir. Esta situación devela que existe un vacío legal que permite que estos vehículos circulen en las calles sin placas y sin una norma que regule en dónde se pueden usar.

“El código es claro, señala que todo vehículo que transite por las vías del país, tanto urbanas como rurales, departamentales o interprovinciales deben tener un registro y los conductores deben tener licencia de conducir. ¿Cómo van a reportar el robo de su vehículo cuando no tienen placa? Estamos apelando primero a la conciencia, para regular esto (…)” , explicó el director departamental de tránsito, David Herbas.

¿Necesito el SOAT?

Al momento de tener un motorizado por ley se debe adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que cubre la muerte y lesiones corporales que sufran las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor asegurado.

Partiendo de este punto un vehículo eléctrico debería contar con SOAT, ¿Por qué? Tomamos el ejemplo de un scooter eléctrico que tiene una potencia 4 kW y la velocidad máxima no supera los 45 km/h.

“Tenemos un Obligatorio de Accidentes de Tránsito, ahora estos vehículos al estar dentro de las vías son propensos a tener cualquier tipo de accidente. ¿Quién cubriría el accidente si no tienen licencia o placa? Y si no tienen estos dos últimos elementos no podrán adquirir el SOAT”, remarcó Herbas.