Sentencian a 3 años de cárcel a micrero que atropelló y mató a un perrito

Envían con detención preventiva por tres años a cumplirse en el Centro De Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, a Cándido Camacho, el conductor del micro de la línea 25 que atropelló y mató a un perro en la zona de La Cuchilla el pasado 10 de abril.

El micrero decidió someterse a un proceso abreviado aceptando su culpabilidad. Fue imputado por el delito de biocidio.

Recordemos que, en su declaración, Cándido primero aseguró no haber visto al cachorro debido a que estaba cobrando pasajes y después afirmó que vio al can en medio de la calle, pero no tuvo tiempo para poder esquivarlo.

“Yo (estaba) pasando con calma (por la vía) pero peor se metió el perrito (…) en ese momento no me baje porque me puse nervioso”, explicó.

Cabe destacar que, este caso se da pocos días después de que la Fiscalía logró la primera sentencia por biocidio en Santa Cruz, contra Ronny Mendoza (26), quien fue condenado a cumplir una pena de tres años y seis meses en Palmasola por haber matado a pedradas a Toffy, un can de raza cocker en la zona del 6to. Anillo de la avenida Alemania, la tarde del 29 de agosto.

El Artículo 350° Ter. (BIOCIDIO) señala que se sancionará con privación de libertad de dos (2) años a cinco (5) años y multa de treinta (30) a ciento ochenta (180) días, a quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal.

