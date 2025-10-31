TEMAS DE HOY:
cuerpo avenida Petrolera accidente vehicular Niña agredida por su madre

17ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Sesión de Asamblea debate ley de diferimiento

En la sesión se encuentran presentes 76 diputados y 28 senadores, haciendo un total de 104 asambleístas.

Hans Franco

31/10/2025 9:13

Foto: Sesión de Asamblea para clausura de la legislatura 2020-2025
La Paz

Escuchar esta nota

Este viernes se realiza la sesión de clausura de la Asamblea Legislativa de la legislatura 2020-2025, donde uno de los puntos de la agenda refiere a la ley de diferimiento. Al inicio del debate la senadora Andrea Barrientos (CC), planteó el aplazamiento de la norma, lo que no obtuvo el apoyo de la mayoría de los miembros presentes y ahora la norma esta en debate. 

En la sesión se encuentran presentes 76 diputados y 28 senadores, haciendo un total de 104 asambleístas.

Noticia en desarrollo…

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD