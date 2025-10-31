Sesión de Asamblea debate ley de diferimiento

Este viernes se realiza la sesión de clausura de la Asamblea Legislativa de la legislatura 2020-2025, donde uno de los puntos de la agenda refiere a la ley de diferimiento. Al inicio del debate la senadora Andrea Barrientos (CC), planteó el aplazamiento de la norma, lo que no obtuvo el apoyo de la mayoría de los miembros presentes y ahora la norma esta en debate.

En la sesión se encuentran presentes 76 diputados y 28 senadores, haciendo un total de 104 asambleístas.

Noticia en desarrollo…

Mira la programación en Red Uno Play