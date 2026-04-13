Sin retrasos: vuelos continúan con normalidad en El Alto tras alerta aérea

Tras la alerta generada por la pérdida de comunicación de la aeronave Cessna CP-3243, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Alto se desarrollan con total normalidad, según se constató en un recorrido realizado en la terminal aérea.

Pasajeros que aguardaban sus vuelos hacia distintos destinos del país, como Santa Cruz y Cochabamba, señalaron que no recibieron reportes de retrasos ni modificaciones en los itinerarios.

“Todo normal”, coincidieron en indicar viajeros consultados mientras realizaban el check-in y esperaban la salida de sus vuelos programados.

El incidente, que involucra a una aeronave privada que perdió contacto con la torre de control, no afectó la operatividad regular del aeropuerto, que continúa atendiendo a los pasajeros con normalidad.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas informó que se activaron los protocolos de emergencia para dar con el paradero del avión y de los dos pilotos que se encontraban a bordo.

Equipos especializados continúan con las labores de búsqueda, mientras el caso sigue bajo monitoreo de las autoridades aeronáuticas.

El hecho mantiene en alerta a las instancias correspondientes, aunque sin generar interrupciones en el flujo habitual de vuelos en una de las principales terminales aéreas del país.

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