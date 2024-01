Suman tres víctimas mortales por los bloqueos en 36 puntos del país

La Paz, Bolivia

Al cumplirse nueve días de bloqueo por parte de organizaciones sociales afines al ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que exige elecciones judiciales, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que la medida de presión persiste en 36 puntos, siendo Cochabamba el epicentro de la movilización.

El viceministro destacó la actitud de Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, que en su momento pidió un cuarto intermedio y levantar la medida de presión.

Además exhortó al diálogo, aunque lamentó hechos a los que denomina “actos de intolerancia” refiriéndose a la muerte de un bebé.

“Se ha tenido que soportar actos de intolerancia que se traducen en hostigamiento a personas que no tienen relación con estos inconvenientes. Producto de estos actos, hemos lamentado que un bebé fallezca con dengue al no poder trasladarse a un centro médico”, aseveró.

Reiteró que existe apertura al diálogo y que no se caerá en provocaciones de los sectores, descartando una intervención.

“Exhortamos al dialogo creemos que la población no solamente no tolera estas medidas; sin embargo, respetamos opiniones divergentes y por el momento no vamos a caer en estas provocaciones que lo que pretenden es legitimar una medida política que pretende favorecer a una persona”, agregó.