Suspenden audiencia de líderes cruceños por los 36 días de paro por el Censo

Santa Cruz, Bolivia

Para el día lunes 1 de abril se suspendió la audiencia de competencia del juez del caso relacionada con los 36 días de paro por el Censo contra líderes cruceños. Sin embargo, esta audiencia fue suspendida debido a la ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho, lo que imposibilitó la instalación de la misma.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), expresó su descontento señalando: “El señor gobernador no pudo estar presente, lamentablemente en este país no hay justicia”. “Se espera que la audiencia se lleve a cabo el próximo lunes con la presencia de todos los notificados en sala, y que la Sala Penal Tercera pueda resolver el tema de competencias en el caso”, agregó.

Por su parte, Rómulo Calvo, expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, manifestó su preocupación: “Lamentamos que esta audiencia pretende llevarse a La Paz cuando nuestro distrito judicial es Santa Cruz. Esperamos que para la próxima audiencia venga el acusador principal, que es un ciudadano de El Alto, Juan Marcelo Mayta Huanca”.

Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho Vaca, señaló: “No existirían cuestiones pendientes a resolver de parte del gobernador Luis Fernando Camacho y ha considerado una audiencia mixta mediante una videoconferencia para el gobernador y la presencia de los demás sujetos procesales. En este sentido, estamos pidiendo que se diligencien las notificaciones y se pueda realizar la audiencia el día lunes 1 de abril a las 8:30 am, para así definir la competencia territorial en el caso de los 36 días de paro”.

Los cargos que enfrentan los acusados ​​ascienden a un total de 10 delitos, incluyendo el atentado contra el presidente y otros dignatarios del Estado, violencia contra la mujer, asociación delictuosa y terrorismo, supuestamente cometidos durante los 36 días de paro del año 2023.

“Caso Decretazo”

Por otro lado, el abogado del gobernador cruceño informó que ya se ha comenzado a notificar para que el 11 de abril se instale el juicio por el caso “Decreto”; no habría impedimento legal para no trasladar a la autoridad departamental al proceso.

“El día de ayer se han realizado las notificaciones faltantes al director del Centro Penitenciario de Chonchocoro, quien debe cumplir de manera obligatoria el traslado del gobernador para el día programado, 11 de abril, a las 8:00. Son con más de dos semanas desde que se comenzó a avisar y no hay motivo para que no se cumpla con lo establecido”.

El no garantizar la presencia del gobernador en la instancia de este juicio podría acarrear sanciones contra el gobernador de Chonchocoro, así como también existe una investigación para el 11 de marzo. “El Tribunal ha ordenado la remisión de los antecedentes ante el Comando Nacional en caso de que el Mayor Gonzales, director del Centro Penitenciario de Chonchocoro, no cumpla con la orden, además, en caso de que no informe la razón del incumplimiento del traslado de marzo, el cual tampoco fue justificado”, señaló el jurista.