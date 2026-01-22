Transporte federado aplica nueva tarifa provisional en Cochabamba

El transporte federado de Cochabamba aplicará una nueva escala tarifaria provisional, mientras se aguarda la realización de un estudio técnico de costos que determine los ajustes definitivos al precio de los pasajes.

La determinación se asume a una semana del inicio de las actividades escolares y, según el sector, responde al incremento en los costos de los combustibles tras la eliminación de la subvención.

Tarifas provisionales vigentes

La nueva escala tarifaria quedó establecida de la siguiente manera:

Adultos: Bs 3

Adultos mayores y personas con discapacidad: Bs 2,40

Estudiantes de secundaria y universitarios: Bs 2

Estudiantes de primaria: Bs 1

El dirigente del Transporte Federado, José Orellana, explicó que el ajuste responde al aumento de los costos operativos.

Indicó que el diésel subió un 166 %, la gasolina un 70 % y el Gas Natural Vehicular (GNV) un 66 %, lo que representa un incremento promedio del 105 %.

“Estas tarifas son provisionales. Se deben revisar los aspectos técnicos y legales para no tener más problemas”, afirmó.

Orellana señaló que el estudio de costos debería realizarse en el plazo de una o dos semanas.

El dirigente aseguró que el sector del transporte ha demostrado madurez y responsabilidad, evitando mayores conflictos durante este periodo.

También aclaró que adultos mayores y estudiantes representan menos del 20 % de los usuarios, por lo que —dijo— no son responsables de la situación actual.

Finalmente, remarcó que la solución definitiva dependerá de la dinámica de la Alcaldía de Cochabamba y de la aprobación del estudio técnico de tarifas.

