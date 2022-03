Tres mujeres fueron asaltadas en la Av. Villazón, a metros de sus domicilios

Cochabamba, Bolivia

La noche de este martes, dos sujetos asaltaron a tres mujeres, en la avenida Villazón, a la altura del km 3. Los vecinos señalaron que los robos son constantes en la zona.

Las víctimas estaban retornando a sus casas cuando ocurrió el hecho. Los vecinos alertados por los gritos salieron en busca de los delincuentes, pero estos se dieron a la fuga tras el hecho en un vehículo blanco. Posteriormente, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una de las mujeres es atracada:

Una de las víctimas que sufrió el robo de sus pertenencias contó que todo sucedió el momento en que bajó del trufi y caminaba a su casa, que está ubicada a media cuadra de la avenida. En ese momento, dos muchachos aparecieron detrás de ella.

"Me corretearon, yo empecé a gritar y, lastimosamente, nadie pudo socorrerme porque estaban con arma blanca. Llegaron hasta mi puerta, me arrastraron, me quitaron el bolso. En ese mi bolso tengo documentos muy importantes que son de mi trabajo, de mi hija, del banco y realmente necesito recuperar eso", relató entre lágrimas