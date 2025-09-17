Tres semanas sin luz en la EPI del Plan 3000: Vecinos y abogados denuncian perjuicios

La Estación Policial Integral (EPI) No. 3 del Plan 3000 lleva más de tres semanas sin servicio de energía eléctrica, una situación que está perjudicando tanto a los ciudadanos que buscan trámites como al personal policial que trabaja en la zona.

La prolongada falta de luz ha generado frustración entre los vecinos y usuarios que acuden a la estación. Según sus testimonios, la interrupción del servicio retrasa trámites esenciales y obliga a los ciudadanos a esperar por horas para ser atendidos. "Es algo inaudito, es perjudicial para personas que están en trámites judiciales", expresó una vecina, atribuyendo la inacción a la "dejadez de la alcaldía".

Abogados y usuarios buscan soluciones alternas

La situación llevó a una solución improvisada y costosa para quienes necesitan avanzar con su documentación. Los abogados que trabajan en los alrededores de la estación habilitaron sus propias conexiones eléctricas para ayudar a los usuarios a imprimir documentos o cargar dispositivos.

Una usuaria del lugar comentó que esta situación es un perjuicio para todos, especialmente para quienes dependen del servicio de la estación. "Muchas personas están esperando desde la mañana y no hay luz", dijo, añadiendo que incluso el personal del juzgado y las secretarias "buscan por otro lado ayuda para imprimir o muchas cosas".

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del corte ni sobre cuándo se restablecerá el servicio. Mientras tanto, la comunidad del Plan 3000 sigue a la espera de una solución para poder realizar trámites básicos que se han visto paralizados por la falta de electricidad.

