Último adiós a la leyenda: Mario “Cucho” Vargas, emblemático periodista y escritor

La Paz, Bolivia

Familiares, amigos y compañeros, despiden al maestro del periodismo Mario “Cucho” Vargas, gran personaje reconocido en la televisión boliviana por su participación en diversos programas, era reconocido por su frase célebre “La máquina de mirar”.

Su familia lo recuerda con mucha alegría, pues aseguran que los acompañó en cada etapa de su vida con mucho amor.

“Es una alegría, por la vida que él ha dado, lo momentos inolvidables que él ha compartido, con su legado que él ha dejado, no hay tristeza hay alegría, hay fiesta recordando todo lo que él era”, cuenta una de sus hijas.

Durante el velatorio, se expusieron fotografías que mostraron parte del trabajo y el legado de del gran maestro, uno de sus nietos, dijo que compartió con su abuelo sus últimos días con mucha alegría.

“Imposible no emocionarse, ha sido un pilar fundamental en nuestras vidas como familia, nos ha inculcado valor, con ese amor que me ha acompañado en cada etapa de mi vida, él ha sido mi confidente hasta hace muy poco tiempo, me quedo con el amor que nos ha dado a todos los hijos los nietos lo que nos ha dado a la familia”, señala su nieto Rodrigo.