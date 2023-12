Un mes de cárcel para tiktoker tarijeño acusado de violación; Fiscalía apelará

Cargando...

Tarija, Bolivia

La justicia en Tarija determinó 30 día de detención preventiva, para el Tiktoker L.G. de 30 años, acusado por el delito de violación a un adolescente de 14 años.

El acusado fue aprehendido a su llegada al departamento de Tarija, a donde se dirigía para pasar las fiestas de fin de año con su familia, poco después fue sometido a una audiencia de medidas cautelares, donde el juez resolvió enviarlo al penal de Morros Blancos con detención preventiva por el lapso de 30 días mientras se desarrolla el proceso de investigación.

La Fiscalía expresó su desacuerdo ante la determinación judicial, pues consideran que no se tomaron en cuenta varios aspectos presentados por el Ministerio Público.

“Fue cautelado y después de casi cuatro horas de la audiencia de medidas cautelare, el juez decidió detención preventiva por un mes, situación con la que no estamos de acuerdo por q es muy poco para el proceso de investigación, es por eso que hemos apelado”, señaló la Fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

Gutiérrez explicó que la denuncia de violación no se hizo pública con la aprehensión de un primer implicado, precisamente para no alertar a otras personas y que la investigación continua, no se descarta que podrían haber más personas implicadas en el hecho, aunque la Fiscal evitó referirse al tema.

El hecho se habría conocido ya hace dos semanas atrás, la denuncia fue hecha ante la Fiscalía y entonces se aprehendió a un primer implicado, un sujeto de 26 años que agredió al menor cuando la víctima tenía 13.

“No hicimos publico el caso con la aprehensión de la primera persona, la denuncia fue puesta hace dos semanas y no dimos más detalles para no entorpecer el caso, y no se puedan dar a la fuga, todavía resta mucho por investigar”, agregó Gutiérrez.